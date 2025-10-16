Banco de Alimentos beneficia a 450 personas en Acuña con apoyo de comercios locales

Ciudad Acuña, Coah.– En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Banco Internacional de Alimentos llevó a cabo una jornada especial de entrega de alimentos en beneficio de 450 personas en situación de doble vulnerabilidad.

En esta edición, comercios locales se sumaron de manera activa con donaciones que permitieron cubrir por completo la entrega de comida, sin necesidad de recurrir a recursos externos. También participaron asociaciones civiles y grupos comunitarios, quienes colaboraron en la distribución.

Maribel Baltierra, coordinadora de proyectos del Banco de Alimentos, destacó la relevancia de esta actividad anual, subrayando que en esta ocasión fue posible realizarla exclusivamente con el respaldo de empresas alimenticias de la región.

"Siempre es fundamental el apoyo para las personas, sobre todo ayudar a quienes más lo necesitan y no tienen oportunidad de tener un platillo caliente", expresó Baltierra.