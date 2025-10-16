Contactanos

Zaragoza se une para ayudar a familias afectadas por las lluvias

Instalan centro de acopio en la Casa de la Cultura para reunir víveres, medicinas y artículos de primera necesidad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 16 octubre, 2025 - 02:51 p.m.
ZARAGOZA, COAH. — Tras los fuertes aguaceros que afectaron a la región, cientos de familias se encuentran en situación vulnerable, habiendo perdido gran parte de sus pertenencias.

Ante esta emergencia, la comunidad de los Cinco Manantiales se ha movilizado con una campaña solidaria para recolectar alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos, productos de higiene personal, pañales, ropa, calzado, cobijas y artículos de limpieza.

El centro de acopio se encuentra en la Casa de la Cultura Guadalupe Berrueto de Mendoza, donde los ciudadanos pueden llevar sus donativos en un horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., hasta el próximo 23 de octubre.

La campaña busca reunir la mayor cantidad de apoyo posible para distribuirlo entre quienes más lo necesitan. Cada aportación, por pequeña que parezca, marca la diferencia en la vida de estas familias, reforzando la solidaridad y el compromiso ciudadano en momentos de emergencia.

Vecinos de distintas colonias han mostrado gran entusiasmo y participación, consolidando un esfuerzo comunitario en favor de quienes más lo requieren.

