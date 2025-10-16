Promueven proyecto The Right Way para detonar desarrollo en la frontera Acuña-Del Río

Ciudad Acuña, Coah.– Con la intención de posicionar la frontera entre Acuña y Del Río como un punto estratégico para el desarrollo industrial, una comitiva integrada por representantes de comercios, empresas y autoridades de ambas ciudades presentó en Saltillo el proyecto "The Right Way".

La iniciativa fue expuesta ante el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, donde se destacaron las ventajas logísticas y de seguridad que ofrece este cruce internacional, considerado actualmente uno de los más rápidos del país.

El objetivo de la delegación es atraer inversión tanto nacional como internacional, así como generar una mayor derrama económica en la región, al ofrecer una alternativa eficiente y confiable para el tránsito comercial entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con los promotores, "The Right Way" ya ha sido presentado en distintas ciudades de México y Estados Unidos como parte de una estrategia conjunta entre los sectores público y privado para detonar el potencial económico de esta zona fronteriza.