Vecinos de Zaragoza denuncian acumulación de basura y problemas de saneamiento

ZARAGOZA, COAH. — La mañana de este miércoles, vecinos del municipio de Zaragoza se comunicaron con La Voz para reportar que llevan cinco días con la basura acumulada en los tambos frente a sus casas.

En algunos casos, los residuos ya presentan gusanos y moscas, lo que representa un riesgo para la salud de quienes habitan en las zonas afectadas.

Esta situación se suma a otros problemas de limpieza en el municipio, como la fuga de aguas negras en el drenaje de la colonia Manantiales, la proliferación de basureros clandestinos y la falta de mantenimiento en calles periféricas.

Los vecinos comentan que prefieren hacer sus reportes a través de medios de comunicación o redes sociales, pues consideran que así es más probable que la presidencia municipal atienda el problema, a diferencia de los reportes directos a atención ciudadana, que muchas veces no generan respuesta inmediata.