Entregan apoyos y útiles escolares a familias vulnerables en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.– Con el propósito de respaldar a familias en situación vulnerable, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), en coordinación con la diputada Luz Elena Morales, realizó la entrega de apoyos bimestrales y útiles escolares a madres de familia y menores del municipio.

Durante el evento, llevado a cabo en diversos puntos de la ciudad, se distribuyeron materiales escolares y apoyos enfocados en mujeres identificadas como posibles afectadas por situaciones de riesgo, especialmente en el contexto del próximo regreso a clases.

Abigail García Ramos, subprocuradora estatal de PRONNIF, subrayó la importancia de este tipo de acciones para fortalecer el bienestar infantil. "De esta manera seguimos apoyando y, sobre todo, es para las personas que más lo necesitan, con lo que impulsamos el estudio para los menores", declaró.

Estos apoyos se entregan de forma regular cada bimestre en toda la región, como parte de una estrategia para garantizar mejores condiciones para la niñez y sus familias.