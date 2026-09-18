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Coahuila

Entregan escrituras a 147 familias de Ciudad Acuña

El programa estatal busca brindar certeza jurídica a los propietarios y avanzar en la regularización de viviendas en Coahuila.

Por Angel Garcia - 18 septiembre, 2026 - 03:38 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coah.– Un total de 147 personas de Ciudad Acuña recibieron las escrituras de sus viviendas mediante un programa estatal, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre sus propiedades.

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      La entrega de escrituras en Ciudad Acuña

      La entrega forma parte de las acciones que el programa mantiene en distintos municipios de Coahuila para beneficiar a familias que requieren regularizar y asegurar legalmente sus viviendas.

      En el estado se han invertido 97 millones de pesos y se han entregado cerca de 3 mil escrituras como parte de estas acciones.

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      Continuidad del programa Mejora Coahuila

      Francisco Carmona, coordinador del programa Mejora Coahuila, comentó que estos trabajos continuarán y que el programa seguirá llegando a más personas.

      En Ciudad Acuña, durante los últimos dos años, se han gestionado cerca de 500 escrituras correspondientes a diferentes predios.

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