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Coahuila

Envenenan mascotas en varias colonias de Ciudad Acuña

Habitantes reportan que al menos seis mascotas han sido envenenadas en varias colonias; una ha muerto y piden intervención de autoridades.

Por Ángel García - 04 noviembre, 2026 - 02:24 p.m.
Vecinos reportan presuntos casos de envenenamiento de mascotas en distintas colonias de Ciudad Acuña.
Vecinos reportan presuntos casos de envenenamiento de mascotas en distintas colonias de Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Al menos seis mascotas han resultado afectadas por presuntos casos de envenenamiento en distintas colonias de Ciudad Acuña; una de ellas murió, de acuerdo con los reportes de habitantes.

      Los casos se han registrado en sectores como Las Cuevas, Irene Arreola, Aeropuerto y Atilano Barrera, entre otras colonias.

      Métodos de envenenamiento en Ciudad Acuña

      De acuerdo con los reportes, algunas personas han sido vistas mientras recorren las colonias y arrojan alimentos que presuntamente contienen sustancias tóxicas, los cuales son consumidos por las mascotas.

      Reacción de los habitantes y autoridades

      Habitantes han solicitado la intervención de las autoridades para atender la situación, mientras continúan los reportes de posibles casos en diferentes sectores de la ciudad.

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