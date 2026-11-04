Envenenan mascotas en varias colonias de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Al menos seis mascotas han resultado afectadas por presuntos casos de envenenamiento en distintas colonias de Ciudad Acuña; una de ellas murió, de acuerdo con los reportes de habitantes.

Los casos se han registrado en sectores como Las Cuevas, Irene Arreola, Aeropuerto y Atilano Barrera, entre otras colonias.

Métodos de envenenamiento en Ciudad Acuña

De acuerdo con los reportes, algunas personas han sido vistas mientras recorren las colonias y arrojan alimentos que presuntamente contienen sustancias tóxicas, los cuales son consumidos por las mascotas.

Reacción de los habitantes y autoridades

Habitantes han solicitado la intervención de las autoridades para atender la situación, mientras continúan los reportes de posibles casos en diferentes sectores de la ciudad.