En Múzquiz Conato de incendio en Subestación de CFE

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un conato de incendio se registró en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Victoria.

Este hecho generó alarma entre vecinos y trabajadores de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades y cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron rápidamente al lugar durante la noche del domingo, para atender el reporte. Tras realizar las maniobras correspondientes, lograron sofocar el fuego que se había originado en el techo del inmueble.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría producido por un corto circuito en una lámpara lo que generó que se expandieran las llamas en el techo del inmueble.

La intervención oportuna de los equipos de emergencia permitió controlar la situación en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran y causaran daños mayores en las instalaciones de la CFE.

Cabe señalar, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones al suministro eléctrico.

Reacción de la comunidad

Vecinos que presenciaron la movilización destacaron la rápida respuesta de las autoridades, lo que brindó tranquilidad a quienes se encontraban cerca del lugar. El operativo incluyó labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos adicionales.

Finalmente, las autoridades informaron que el incidente quedó bajo control y que se realizarán inspecciones técnicas en la subestación para garantizar la seguridad de las instalaciones. El hecho se catalogó como un conato de incendio sin consecuencias graves, aunque sirvió como recordatorio de la importancia de mantener medidas preventivas en espacios de infraestructura crítica.