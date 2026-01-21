Desalojan a adulto mayor por deuda de su ex esposa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor identificado como Juan Beltrán Rubio fue desalojado de su vivienda en el barrio El Porvenir debido a un adeudo de apenas 3 mil pesos que contrajo su ex esposa Rosa Elva N. La deuda, respaldada por un pagaré firmado por la fémina, derivó en un juicio que culminó con su desalojo.

El incidente ocurrió tras más de un mes de diligencias legales, cuando un actuario, con el respaldo de la Fuerza Pública, acudió a la vivienda ubicada en la calle Privada Fluorita para ejecutar la orden judicial. En ese momento, Don Juan estuvo a punto de perder su hogar, situación que finalmente se concretó este miércoles.

El desalojo de Juan Beltrán Rubio se realizó tras un juicio por un adeudo de 3000 pesos.

Lo más doloroso del caso es que la demanda de desalojo fue promovida por los propios compadres del afectado, quienes no obtuvieron respuesta favorable al intentar cobrar la deuda.

La situación se agrava al considerar que Rosa Elva N, además de haber generado el adeudo, abandonó a Don Juan hace ya varios años, dejándolo en una situación de vulnerabilidad.

La comunidad de Melchor Múzquiz expresa su indignación por el desalojo de un adulto mayor.

El ciudadano, quien padece una discapacidad, vivía en el terreno. En el predio se encontraban dos viviendas, por lo que el desalojo dejó sin hogar a ambas familias.

Rosa Elva N, ex esposa de Juan, es responsable de la deuda que llevó al desalojo.

Este caso ha generado indignación entre vecinos del sector, quienes lamentan que una deuda de tan bajo monto haya tenido consecuencias tan severas para una persona de la tercera edad y en condiciones de salud comprometidas.