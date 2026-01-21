DIF Coahuila entrega kits de equipamiento a UBR en San Juan de Sabinas

Con el objetivo de fortalecer la atención integral a las personas con discapacidad, DIF Coahuila realizó la entrega de kits de equipamiento para las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), en un evento encabezado por la Ing. Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, en la coordinación regional del organismo.

Durante el mensaje de bienvenida, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando su compromiso con el bienestar social y la mejora en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

"Nuestro gobernador ha demostrado que el tema social y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos es una prioridad. Desde el DIF San Juan de Sabinas reafirmamos nuestro compromiso con todos los sectores vulnerables, trabajando para que estos apoyos se traduzcan en una mejor calidad de vida. Estamos seguros de que cuando se trabaja de manera coordinada entre Estado, sociedad y municipio, se avanza con rumbo", expresó.

Por su parte, la Ing. Liliana Salinas Valdés señaló que estos apoyos permitirán ofrecer tratamientos más cercanos y especializados a las personas que lo requieran, además de anunciar importantes beneficios que se estarán implementando próximamente.

"Estamos trabajando para contar con nuevas unidades UNEDIF, que representan una ayuda directa para la economía y movilidad de las personas con discapacidad. Además, se contempla la entrega de becas para personas con discapacidad que no puedan trabajar, las cuales podrán destinarse a ellos o a sus cuidadores", mencionó.

Asimismo, informó que se destinarán recursos para abrir un Centro de Rehabilitación y educación especial (CREE) en Nueva Rosita que operará de manera regional, estará ubicado en lo que es actualmente CEREDI, el cual será remodelado en su totalidad y contará con personal capacitado.

"Todos estos beneficios llegarán muy pronto gracias al trabajo coordinado y al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas", puntualizó la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila.

En su intervención, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, anunció que a partir de este día los servicios que se brindan en las Unidades Básicas de Rehabilitación serán totalmente gratuitos, eliminando el costo simbólico que se cobraba anteriormente, con el fin de garantizar el acceso universal a la rehabilitación.

Finalmente, se realizó la entrega de los kits de equipamiento a las Presidentas Honorarias de los cinco municipios que integran la Región Carbonífera, fortaleciendo la atención a este sector prioritario y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.