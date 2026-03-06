Javier Flores Rodríguez anuncia mejoras en seguridad con nuevo C2

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, informó que con el respaldo de la Fiscalía General del Estado se reforzará la seguridad en el municipio mediante la llegada de nuevas unidades policíacas y la instalación de más cámaras de videovigilancia.

El edil destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es clave para fortalecer las acciones en materia de seguridad y garantizar tranquilidad a los habitantes. "La seguridad es prioridad para el municipio y trabajar coordinados es importante para lograr buenos resultados", expresó.

Flores Rodríguez señaló que el municipio se encuentra próximo a inaugurar el Centro de Control y Comando (C2), desde donde se enlazarán las cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad. Explicó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, también se conectarán al sistema las cámaras ubicadas en brechas y accesos al municipio, lo que permitirá mejorar la vigilancia en zonas estratégicas.

"El C2 está por inaugurarse y ahí se conectarán las cámaras del municipio. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, las cámaras de las brechas también estarán enlazadas", comentó.

El alcalde subrayó que San Buenaventura es un punto estratégico dentro de la Región Centro, ya que conecta con otros municipios, por lo que fortalecer la seguridad en esta zona resulta fundamental. Finalmente, adelantó que durante este año el municipio recibirá nuevas patrullas para reforzar la corporación policíaca, además de ampliar el sistema de videovigilancia, lo que representa una inversión importante para mejorar la seguridad de la población.