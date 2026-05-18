Vaqueros conquista el campeonato de la Afainc en categoría U18

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con esfuerzo y constancia a lo largo de la temporada, el equipo Vaqueros logró coronarse campeón de la Afainc dentro de la categoría U18.

La escuadra acuñense fue la única de su organización que consiguió avanzar hasta la gran final y respondió de gran manera ante un complicado rival fronterizo.

¿Cómo ocurrió la victoria de Vaqueros?

En el duelo por el campeonato, Vaqueros se impuso con marcador de 21-9 al conjunto de Venados, resultado con el que aseguró el trofeo y cerró una destacada campaña.

El equipo se mantuvo como uno de los más regulares durante toda la temporada, situación que terminó reflejándose en el emparrillado, especialmente para varios jugadores que vivieron su último año dentro de la categoría juvenil.

Impacto en la comunidad de Ciudad Acuña

Con este campeonato, el talento acuñense vuelve a dejar en alto el nombre de la ciudad, además de brindar una gran alegría a la afición local.