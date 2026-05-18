Contactanos
Coahuila

Vaqueros conquista el campeonato de la Afainc en categoría U18

El equipo Vaqueros logra la victoria en la categoría U18 de la Afainc tras una destacada temporada.

Por Angel Garcia - 18 mayo, 2026 - 03:28 p.m.
Vaqueros conquista el campeonato de la Afainc en categoría U18
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con esfuerzo y constancia a lo largo de la temporada, el equipo Vaqueros logró coronarse campeón de la Afainc dentro de la categoría U18.

      La escuadra acuñense fue la única de su organización que consiguió avanzar hasta la gran final y respondió de gran manera ante un complicado rival fronterizo.

      Placeholder

      ¿Cómo ocurrió la victoria de Vaqueros?

      En el duelo por el campeonato, Vaqueros se impuso con marcador de 21-9 al conjunto de Venados, resultado con el que aseguró el trofeo y cerró una destacada campaña.

      El equipo se mantuvo como uno de los más regulares durante toda la temporada, situación que terminó reflejándose en el emparrillado, especialmente para varios jugadores que vivieron su último año dentro de la categoría juvenil.

      Placeholder

      Impacto en la comunidad de Ciudad Acuña

      Con este campeonato, el talento acuñense vuelve a dejar en alto el nombre de la ciudad, además de brindar una gran alegría a la afición local.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados