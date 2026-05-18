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Coahuila

Vuelca tráiler en la Autopista Premier Nueva Rosita–Allende

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 43 y movilizó a cuerpos de auxilio durante la mañana de este lunes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 mayo, 2026 - 03:01 p.m.
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      Allende, Coah.– Un tráiler de carga terminó volcado la mañana de este lunes sobre la Autopista Premier Nueva Rosita–Allende, a la altura del kilómetro 43, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades de la región.

      José Raúl Garza Tron, titular de Bomberos Allende, informó que el accidente fue reportado alrededor de las 06:34 horas, luego de que una automovilista observara la pesada unidad fuera de la carpeta asfáltica y diera aviso a las autoridades.

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      Según el reporte, el conductor logró salir por su propio pie y aparentemente no presentaba lesiones tras la volcadura. La persona que realizó el reporte confirmó que el operador se encontraba fuera de peligro antes de retirarse del lugar.

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      Detalles confirmados

      El percance ocurrió en un tramo despoblado de la autopista, por lo que corporaciones de auxilio acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar maniobras de seguridad para la circulación vehicular.

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