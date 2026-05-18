Vuelca tráiler en la Autopista Premier Nueva Rosita–Allende

Allende, Coah.– Un tráiler de carga terminó volcado la mañana de este lunes sobre la Autopista Premier Nueva Rosita–Allende, a la altura del kilómetro 43, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades de la región.

José Raúl Garza Tron, titular de Bomberos Allende, informó que el accidente fue reportado alrededor de las 06:34 horas, luego de que una automovilista observara la pesada unidad fuera de la carpeta asfáltica y diera aviso a las autoridades.

Según el reporte, el conductor logró salir por su propio pie y aparentemente no presentaba lesiones tras la volcadura. La persona que realizó el reporte confirmó que el operador se encontraba fuera de peligro antes de retirarse del lugar.

Detalles confirmados

El percance ocurrió en un tramo despoblado de la autopista, por lo que corporaciones de auxilio acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar maniobras de seguridad para la circulación vehicular.