Inauguran en Allende el Centro de Rehabilitación Bakari para apoyo y recuperación

Allende, Coah.– Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Centro de Rehabilitación Bakari, un espacio enfocado en brindar atención y apoyo a personas y familias que buscan una oportunidad de recuperación y bienestar.

Durante el arranque de actividades se destacó la importancia de contar con este tipo de instituciones en la región, al representar una alternativa de acompañamiento y atención para quienes enfrentan problemas relacionados con las adicciones.

Importancia del Centro de Rehabilitación Bakari

Integrantes y asistentes al evento reconocieron el esfuerzo realizado para poner en marcha este nuevo proyecto, el cual busca convertirse en un apoyo importante para la comunidad y las familias que requieren orientación y rehabilitación.

Objetivos del nuevo centro

El nuevo centro iniciará operaciones con el objetivo de ofrecer atención y respaldo a personas en proceso de recuperación, promoviendo además entornos de apoyo y bienestar integral.