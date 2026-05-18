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Coahuila

Inauguran en Allende el Centro de Rehabilitación Bakari para apoyo y recuperación

El Centro de Rehabilitación Bakari busca ofrecer atención integral a personas en proceso de recuperación de adicciones.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 mayo, 2026 - 03:09 p.m.
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      Allende, Coah.– Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Centro de Rehabilitación Bakari, un espacio enfocado en brindar atención y apoyo a personas y familias que buscan una oportunidad de recuperación y bienestar.

      Durante el arranque de actividades se destacó la importancia de contar con este tipo de instituciones en la región, al representar una alternativa de acompañamiento y atención para quienes enfrentan problemas relacionados con las adicciones.

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      Importancia del Centro de Rehabilitación Bakari

      Integrantes y asistentes al evento reconocieron el esfuerzo realizado para poner en marcha este nuevo proyecto, el cual busca convertirse en un apoyo importante para la comunidad y las familias que requieren orientación y rehabilitación.

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      Objetivos del nuevo centro

      El nuevo centro iniciará operaciones con el objetivo de ofrecer atención y respaldo a personas en proceso de recuperación, promoviendo además entornos de apoyo y bienestar integral.

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