Conmemoran en Ciudad Acuña el 109 aniversario de la Constitución Mexicana

Ciudad Acuña.– Autoridades y sectores educativos llevaron a cabo una ceremonia cívica para conmemorar el 5 de febrero, fecha en la que se celebra el aniversario número 109 de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el acto participaron diversas escuelas de la localidad, que se hicieron presentes con bandas de guerra y escoltas integradas por estudiantes, quienes rindieron honores al Lábaro Patrio.

Durante la conmemoración se destacó la importancia de esta fecha histórica, considerada una de las más relevantes del calendario cívico nacional, al tratarse del documento que sentó las bases legales y sociales del país.

Autoridades educativas señalaron que este tipo de eventos tienen como objetivo reforzar en los estudiantes el conocimiento y el respeto por las fechas históricas, así como promover los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

La ceremonia también contó con la participación del Ejército Mexicano y representantes de distintos sectores educativos de la ciudad.