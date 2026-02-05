Hallan sin signos vitales encargado de vivero

MONCLOVA, COAH.— La tarde de este jueves se activó un operativo de seguridad y auxilio en la colonia El Milagro, luego que fue localizado sin vida un hombre dentro de un vivero situado sobre la avenida Cuauhtémoc, a un costado de la Casa Hogar Galilea.

Fueron comerciantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades al notar que el lugar no abrió como de costumbre y que su encargado no respondía a llamados. La víctima, conocida entre vecinos como don Miguel, de 58 años de edad, permanecía la mayor parte del tiempo en el sitio debido a que ahí mismo tenía un espacio adaptado para descansar.

El hallazgo de Miguel

Testigos comentaron que desde días previos el hombre se veía desmejorado de salud. Incluso por la mañana, cerca de las 07:00 horas, fue visto con malestar y afectado por las bajas temperaturas, por lo que personas cercanas le brindaron bebidas calientes para ayudarlo a recuperarse.

Al pasar las horas sin tener noticias suyas, un conocido entró a revisar y lo encontró recostado en un colchón dentro de un cuarto improvisado de madera y plástico que utilizaba como habitación, por lo que de inmediato solicitó apoyo al número de emergencias.

Acciones de la autoridad

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al punto, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal procedieron a resguardar el área mientras se notificaba a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias iniciales y no detectó huellas de violencia en el lugar, por lo que de forma preliminar se indicó que el fallecimiento estaría relacionado con causas naturales. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para los procedimientos legales correspondientes.