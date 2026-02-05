Se incendia automóvil al intentar encenderlo en Morelos

MORELOS, COAH.— Un automóvil Chevrolet Malibu, modelo 1996 y color blanco, se incendió la tarde del martes al momento de intentar encenderlo, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Morelos.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, el hecho ocurrió sobre la calle Hidalgo, entre Juárez y Morelos, donde, al arribo de las unidades, el vehículo ya se encontraba envuelto en llamas, por lo que se procedió de inmediato a controlar el fuego con el uso de extintores.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, con la llegada de unidades de apoyo, se realizaron las labores necesarias hasta lograr la extinción total del siniestro.

La propietaria del vehículo explicó que, tras intentar encenderlo sin éxito, acudió por gasolina y, en el segundo intento, el automóvil comenzó a incendiarse, presumiéndose que el fuego se originó a causa de un cortocircuito en la batería.