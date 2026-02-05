Más de 50 personas denuncian presunto fraude de mecánico en Altos de Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coahuila.– Vecinos del fraccionamiento Altos de Santa Teresa solicitaron el apoyo de las autoridades tras denunciar presuntos fraudes cometidos por un mecánico que operaba en la zona.

De acuerdo con los afectados, la persona identificada como José Rubén Acosta habría estafado a más de 50 personas, algunas de las cuales reportan la pérdida total de sus vehículos, así como montos que superan los 15 mil pesos.

El señalado tenía su domicilio y taller mecánico en la calle Castillo Interior número 1133 B, dentro del mismo fraccionamiento, donde presuntamente recibía automóviles para reparación sin devolverlos ni reintegrar el dinero entregado por los servicios.

Acciones de la autoridad

Los vecinos informaron que ya se han interpuesto denuncias formales ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de que el presunto responsable sea detenido, ya que se ha negado a devolver lo robado.

Asimismo, los afectados señalaron que han recibido amenazas tanto de José Rubén Acosta como de familiares de éste, advirtiéndoles que dejen de insistir en la búsqueda de justicia.

Impacto en la comunidad

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que se actúe conforme a la ley y se logre la recuperación de los vehículos o del dinero perdido.