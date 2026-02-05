Le 'arremanga' una puerta camión de agua Santa María

MONCLOVA, COAH.— Una maniobra sin precaución terminó en percance vial la mañana de este jueves en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, luego que una conductora abrió la puerta de su automóvil sin verificar la circulación y fue impactada por un camión repartidor de agua Santa María que pasaba en ese momento.

El accidente ocurrió sobre la calle Mártires de Chicago, casi en el cruce con Filomeno Nolasco, donde reportaron el golpe y solicitaron la presencia de las autoridades.

De acuerdo con el peritaje inicial, la conductora de un Nissan Sentra color dorado se encontraba estacionada sobre la vía y al momento de descender abrió la puerta del lado del conductor sin percatarse de la cercanía de un camión de plataforma marca JAC en color azul con blanco, propiedad de la empresa de agua Santa María.

El operador del vehículo de carga no logró esquivar la puerta abierta y terminó impactándola, provocando daños visibles en la unidad particular.

Tras el reporte, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento y elaborar el croquis correspondiente.

Acciones de la autoridad

Luego de la revisión de posiciones y versiones, la responsabilidad fue atribuida a la conductora por no asegurarse de que podía descender sin riesgo.

El chofer del camión solicitó la intervención de su ajustador, pero finalmente cada parte asumió sus propios daños, cerrando el incidente sin personas lesionadas.