Empresarios esperan que nuevos legisladores impulsen el desarrollo de la región

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Tras la conclusión del proceso electoral y la confirmación de los candidatos ganadores en el Distrito 1, representantes del sector empresarial manifestaron su expectativa de que los nuevos legisladores impulsen iniciativas que contribuyan al desarrollo de la región.

Expectativas de los nuevos diputados

Organismos empresariales locales consideraron positiva la elección de los nuevos diputados y señalaron que ahora corresponde a los representantes populares traducir sus compromisos de campaña en acciones concretas que beneficien a la ciudadanía.

La directora de CANACINTRA en Ciudad Acuña, Iris Arias, recordó que durante el periodo electoral la mayoría de los candidatos sostuvieron reuniones con integrantes del sector industrial para escuchar sus planteamientos y conocer las necesidades de la región.

Agenda de prioridades presentada

Indicó que durante esos encuentros se les presentó una agenda de prioridades, en la que se incluyeron proyectos, áreas de oportunidad y problemáticas que requieren atención por parte de los distintos niveles de gobierno.

Arias destacó que la región enfrenta diversos desafíos económicos y de infraestructura, por lo que confió en que los nuevos legisladores promuevan propuestas que permitan fortalecer la competitividad y generar mejores condiciones para el crecimiento.

Asimismo, señaló que existe la expectativa de contar con una representación más cercana a las necesidades de la zona, luego de que en años recientes diversos sectores percibieran un limitado respaldo por parte de anteriores representantes legislativos.