Nuevos nombramientos docentes refuerzan compromiso educativo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En un acto encabezado por representantes del Gobierno del Estado, fueron presentados nuevos nombramientos para docentes, resultado del trabajo conjunto que se mantiene en el sector educativo.

El subsecretario de Educación en Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, subrayó que el impulso a la educación continúa como una prioridad estatal y que estos nombramientos fortalecen el compromiso con la formación de estudiantes en la región. Señaló que la consigna para los recién nombrados es trabajar en beneficio de la comunidad estudiantil y contribuir a la preparación de los jóvenes coahuilenses.

“Tenemos como consigna del gobernador seguir impulsando el sector educativo, para que siga siendo fuerte en el estado y que nuestros jóvenes se preparen de la mejor manera”, expresó Noguerón Contreras durante su participación.

Acciones de la autoridad

Al evento acudieron diversos representantes estatales, quienes se sumaron a la presentación de los nuevos docentes.