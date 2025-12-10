Vecinos exhiben impunidad tras retiro de señalamiento en Nava

Nava, Coah. — Vecinos, cansados de los constantes robos y actos vandálicos en la zona, denunciaron vía grupo de WhatsApp del Mando Coordinado a un sujeto que arrancó un señalamiento de alto en el cruce de Guerrero y Acuña para llevárselo con rumbo desconocido. Habitantes afirmaron que este tipo de hechos se ha vuelto recurrente y afecta la seguridad vial.

Según los reportes ciudadanos, el individuo —señalado por diversos robos— trasladó el señalamiento hasta un domicilio en la calle Iturbide, a un costado de locales cercanos a la escuela Venustiano Carranza, zona que colonos señalan como presunto punto donde se almacenan artículos robados. La molestia aumentó al considerar que se trata de un foco rojo conocido por la autoridad.

Acciones de la autoridad

Elementos del Mando Coordinado ubicaron al sospechoso en otro domicilio sobre la calle Dr. Coss, donde fue detenido y puesto a disposición. Aunque reconocen la rápida acción policial, vecinos cuestionaron que la vigilancia preventiva sigue siendo insuficiente y exigieron mayor presencia para evitar que la microdelincuencia avance sin freno en plena luz del día.