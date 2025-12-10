Aseguran en Saltillo más de 670 kilos de sustancias ilicitas

Aseguran en Saltillo más de 670 kilos de marihuana

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALTILLO, COAH.- La Policía Estatal de Coahuila aseguró a través del filtro de seguridad instalado en la carretera Saltillo-Matamoros, a la altura del balneario Los Mezquites, 676 kilogramos del narcótico conocido como marihuana. Mediante labor de investigación, los elementos contaban con información sobre cierto vehículo que, al intentar pasar por el filtro de seguridad, fue detenido y al ser revisado se encontró el enervante. Carlos N, originario de Nuevo León, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República al ser el conductor de la camioneta Nissan modelo NP300.

Acciones de la autoridad

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila mantiene su compromiso de trabajar en el patrullaje y vigilancia de carreteras, así como dentro de los diferentes municipios de Coahuila.