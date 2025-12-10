Oscar Ríos entrega Glosa de su 1er. Informe de Gobierno a su Cabildo

Oscar Ríos Ramírez, alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, realizó la entrega de la Glosa de su Primer Informe de Gobierno mediante Sesión Solemne de Cabildo al Ayuntamiento 2025-2027.

En el palacio local, se llevó a cabo dicho acto, el cual fue atestiguado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Licenciada Karina Ríos Ornelas, empresarios y representantes de diferentes sectores del Municipio, así como también por funcionarios estatales, regionales, municipales y el Capitán Alejandro González Suárez, del 14 Regimiento de Caballería Motorizado en representación del coronel Hugo Horacio Verdejo Salcedo.

Fue el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien dirigió la Sesión Solemne, donde los presentes rindieron honores al lábaro patrio, entonaron el Himno Nacional Mexicano y escucharon el mensaje del alcalde.

El Presidente Municipal reconoció y agradeció el apoyo brindado por su familia, por su equipo de colaboradores y por representantes de la Iniciativa Privada. "Hoy en este día, cumplo con el mandato de ley y con el compromiso moral que asumí al rendir cuentas claras a la ciudadanía y a todos quienes me brindaron su confianza."

Dijo que, desde el primer día de su administración, acudió a las colonias, a las comunidades más alejadas, para conocer de viva voz las necesidades de la gente, 'encontramos grandes retos y yo les llamo oportunidades, pues gracias a Dios logramos salir adelante otorgándole a las familias del Municipio de San Juan de Sabinas bienestar, servicios básicos y todo lo necesario para que puedan tener una vida digna'.

Destacó los logros en el pago del predial con una captación de por lo menos 16 MDP que se vieron reflejados en obras, aplicando 50 millones de pesos en diversas acciones en todo el Municipio, algo histórico en Nueva Rosita.

Mejoraron el servicio de agua potable a la ciudadanía, solucionaron el problema de contaminación del basurero municipal, aplicaron recursos en educación puesto que la niñez es el futuro de San Juan de Sabinas, mejoraron el alumbrado público instalando más de 2 mil luminarias y se lograron las fuentes de empleo con la llegada de una gran empresa a este Municipio, agradeciendo ante todo el apoyo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por ser un aliado de este Municipio.

Acto seguido, el alcalde realizó la entrega de la glosa del informe a los integrantes de su cabildo para posteriormente rendir su Primer Informe de Gobierno en la INFOTECA, declarado recinto oficial para dicho evento, donde se contó con la presencia del licenciado Francisco Tobías, subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, que acudió con la representación del mandatario estatal.