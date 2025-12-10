Fiscalía busca a hermanos prófugos tras muerte de Víctor Moisés en Monclova

Monclova, Coah.— Mientras familiares y amigos daban el último adiós a Víctor Moisés, el joven motociclista que perdió la vida tras ser embestido, los presuntos responsables permanecen prófugos de la justicia y son buscados por la Fiscalía General del Estado en varias entidades del país.

El delegado regional de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, confirmó que se mantiene un operativo de localización activa con apoyo de fiscalías de Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua, sin descartar que los implicados puedan encontrarse en otros estados del norte del país.

"Se trata de dos hermanos, uno de ellos era quien conducía el vehículo relacionado con los hechos. Ambos se encuentran evadiendo a la autoridad", declaró.

Medina explicó que todo caso vinculado con un homicidio es investigado de manera prioritaria, a través del trabajo de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público y corporaciones municipales, estatales y federales bajo un mando integral.

Indicó que existe una estrecha coordinación entre fiscalías del país, lo que permite ampliar la búsqueda fuera de Coahuila cuando hay indicios de fuga.

"Cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, los responsables intentan desplazarse hacia entidades como Nuevo León, aunque también realizamos labores en otros estados como Tamaulipas o San Luis Potosí", añadió.

El delegado calificó el caso como "un tema muy delicado que ha lastimado profundamente a varias familias", y reiteró que las investigaciones continúan hasta dar con la localización y detención de los responsables.

La Fiscalía solicitó a la ciudadanía cualquier información que permita ubicar a los presuntos implicados, garantizando confidencialidad absoluta a quienes realicen reportes a través de los canales oficiales.