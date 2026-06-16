Esterilizan a 77 mascotas en jornada de bienestar animal en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una jornada de esterilización de mascotas realizada en la ciudad permitió atender a 77 animales entre perros y gatos, informó personal organizador de la actividad.

Durante la campaña se efectuaron los procedimientos quirúrgicos a las mascotas registradas, en una acción orientada a fomentar el control responsable de la población animal.

La importancia de la esterilización

De acuerdo con los organizadores, estas jornadas buscan beneficiar a la ciudadanía mediante la reducción de la reproducción desmedida de perros y gatos.

Se destacó que uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad es la presencia de animales sin dueño en la vía pública, situación que genera diversas afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Expectativas para futuras jornadas

Ante los resultados obtenidos, se espera que este tipo de campañas continúe realizándose en beneficio de la comunidad, principalmente en las colonias del municipio.

Las autoridades y organizadores reiteraron la importancia de la esterilización como una medida efectiva para promover el bienestar animal y contribuir a disminuir la cantidad de mascotas en situación de abandono.