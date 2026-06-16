Inundaciones en Frontera: 400 familias afectadas requieren ayuda

Las intensas lluvias registradas en Frontera dejaron un saldo de alrededor de 400 familias afectadas y más de mil 700 damnificados, principalmente en colonias ubicadas a un costado del arroyo Frontera, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Acciones de la autoridad

La edil realizó recorridos por los sectores afectados para supervisar la atención a las familias y detectar las necesidades más urgentes, luego de que muchas personas perdieran parte de su patrimonio a causa de las inundaciones. "Ya visitamos la colonia Borja, donde había familias damnificadas en una zona que desafortunadamente se inunda de manera recurrente por ser el cauce natural del agua. Estuvimos atendiéndolos, entregando alimentos y revisando sus necesidades", señaló.

Posteriormente, la alcaldesa acudió a la colonia Bellavista y anunció que continuará recorriendo cada una de las áreas afectadas para brindar apoyo directo a los habitantes. Pérez Cantú destacó que desde la noche del domingo personal municipal distribuyó alimentos entre las familias afectadas y que este lunes diversas dependencias continuaron con la entrega de desayunos y comidas.

Durante su visita, la alcaldesa atendió solicitudes particulares, entre ellas la de una familia que requiere un colchón para una persona con discapacidad que permanece en una vivienda afectada por la humedad.

Llamado a la solidaridad

Asimismo, hizo un llamado a la población para sumarse a la ayuda humanitaria mediante la donación de ropa, muebles y artículos en buen estado, debido a que muchas familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias. "Hay personas que únicamente conservan la ropa que traen puesta. Este es el momento de compartir con quienes más lo necesitan y solidarizarnos con los damnificados", expresó.

Las mayores afectaciones se concentraron en las colonias Bellavista, Independencia y algunos sectores de la colonia Borja, ubicadas en las inmediaciones del arroyo Frontera. La alcaldesa señaló que, aunque no es posible evitar fenómenos naturales de esta magnitud, el Gobierno Municipal mantiene labores de apoyo, atención y seguimiento para las familias afectadas.