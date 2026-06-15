Protección Civil Monclova responde a inundaciones tras lluvia histórica

Monclova, Coahuila.- Una lluvia histórica registrada durante la madrugada y mañana de este lunes provocó severas afectaciones en Monclova y Frontera, donde cuerpos de emergencia desplegaron operativos de auxilio para atender inundaciones en viviendas, rescatar vehículos varados y apoyar a familias afectadas por el acumulado extraordinario de agua.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la precipitación alcanzó los 81.8 milímetros, una cifra considerablemente superior a los registros recientes, que oscilaban entre los 11 y 13 milímetros, convirtiéndose en uno de los eventos pluviales más intensos registrados en la región en los últimos años.

Las lluvias ocasionaron inundaciones en diversos sectores habitacionales, encharcamientos severos en vialidades y el cierre preventivo de algunos cruces considerados de alto riesgo. En Monclova, los sectores Oriente y Norte concentraron gran parte de los reportes de emergencia.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que durante la jornada se atendieron numerosos llamados ciudadanos relacionados con acumulación de agua en calles y daños en domicilios. "Se han movido algunos vehículos varados y estamos atendiendo encharcamientos e inundaciones en domicilios; es lo que tenemos

Como parte de las acciones de respuesta, corporaciones de emergencia realizaron rescates de automovilistas atrapados por la corriente, apoyaron a familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y mantuvieron vigilancia permanente en arroyos, vados y zonas susceptibles a inundaciones.

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en planteles educativos. En algunos casos fue necesaria la evacuación preventiva de estudiantes y personal para evitar riesgos, mientras que varias escuelas suspendieron actividades ante las condiciones climatológicas.

Asimismo, se reportaron daños materiales en vehículos, viviendas y negocios, además de afectaciones en la infraestructura urbana derivadas de la fuerza del agua.

Las autoridades municipales mantienen activos los operativos de monitoreo y prevención debido a que los pronósticos meteorológicos contemplan probabilidades de lluvia durante los próximos días, aunque con menor intensidad que la registrada este lunes. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, respetar los cierres preventivos y limitar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de inestabilidad climática.

Aunque el fenómeno dejó importantes afectaciones materiales, hasta el cierre de esta edición no se reportaban pérdidas humanas, mientras continúan las labores de evaluación de daños en ambos municipios.