Tormenta eléctrica afecta suministro de agua en Frontera: SIMAS

La lluvia y tormenta eléctrica registrada el día de ayer afectó el suministro de energía en los pozos que abastecen el área de captación de Pozuelos, impactando cerca de 20 colonias que durante las próximas horas presentarán bajas presiones y ajustes en horarios de distribución del servicio.

Lo anterior lo dio a conocer el Gerente General de SIMAS Monclova-Frontera, Eduardo Campos, quien mencionó que las precipitaciones ocasionaron fallas en la infraestructura eléctrica, lo que provocó la salida de operación de 14 pozos que abastecen principalmente al municipio de Frontera y a diversos sectores de Monclova.

"Tuvimos inconvenientes en algunos pozos de la zona de captación de Pozuelos, donde se botaron algunas cuchillas y esto nos va a hacer que presentemos bajas presiones en una parte de Frontera".

Entre las colonias que podrían resentir una disminución en la presión se encuentran sectores de La Maquinita, Santa Mónica, Leandro Valle, Elsa Hernández, La Salle y la Guadalupe, donde el suministro se realizará en horarios diferidos mientras se restablece por completo la operación del sistema.

La interrupción del suministro de energía se dio alrededor de las 9 de la mañana, lo que ocasionó que los equipos de bombeo se apagaron de manera automática como medida de protección ante las variaciones eléctricas provocadas por la tormenta.

A pesar de la situación, aseguró que no se prevé una suspensión total del servicio, ya que los tanques de almacenamiento y las líneas de conducción mantienen reservas suficientes para abastecer a la población.

"Las líneas están llenas y los tanques son los que nos van a ayudar a mantener el servicio. No hay faltas de agua, solamente horarios diferentes o bajas presiones".

Los trabajos para corregir las fallas eléctricas comenzarían tan pronto las condiciones del clima lo permitan, estimando que el problema relacionado con las cuchillas quedaría listo el día de ayer.