Ejército Mexicano activa Plan DN-III-E en Monclova por inundaciones

Monclova, Coahuila.- Ante las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en la región y el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en el municipio de Monclova. Las Comandancias de la XI Región Militar y de la 6ª Zona Militar informaron que las fuerzas armadas mantienen acciones de apoyo a la población con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias afectadas y contribuir a la recuperación de las zonas impactadas por las precipitaciones.

Acciones de la autoridad

Como parte de las labores realizadas, se llevó a cabo la evacuación de 15 personas hacia lugares seguros, además de patrullajes de vigilancia para proteger bienes y propiedades en los sectores afectados. Asimismo, personal militar colaboró en la habilitación de albergues temporales y en la distribución de suministros para quienes resultaron afectados por las inundaciones.

Detalles confirmados

Entre las acciones de recuperación destacan el desazolve de 12 viviendas que presentaban acumulación de agua y lodo, así como la remoción de aproximadamente 75 metros cúbicos de material sedimentado. También se efectuó la limpieza de cuatro coladeras y el retiro de tres vehículos que quedaron varados debido a las condiciones climatológicas. Las tareas de apoyo incluyen además la limpieza de calles, el desazolve de drenajes y trabajos encaminados al restablecimiento de servicios básicos en las áreas afectadas.

Las autoridades militares exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil y reportar cualquier situación de emergencia a las instancias correspondientes.