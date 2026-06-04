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Coahuila

Estudiante de Acuña gana primer lugar en Concurso Estatal de Oratoria

Camila Solorio Hernández, alumna del COBAC "Jesús María Ramón Valdés", representará a Coahuila en la etapa nacional tras destacarse por su dominio escénico y argumentativo.

Por Angel Garcia - 04 junio, 2026 - 02:35 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– El talento juvenil de Ciudad Acuña volvió a destacar a nivel estatal luego de que la estudiante Camila Solorio Hernández obtuviera el primer lugar en el Concurso Estatal de Oratoria, representando al plantel COBAC "Jesús María Ramón Valdés".

      La joven logró imponerse a los participantes de su categoría gracias a su capacidad de expresión, argumentación y dominio escénico, consolidándose como una de las mejores exponentes de la oratoria en el estado.

      Detalles del concurso estatal

      El certamen forma parte del Concurso Nacional de Oratoria del Cincuentenario del COBATAB, competencia que ha ganado relevancia por el alto nivel de preparación mostrado por los estudiantes participantes.

      Con este resultado, Camila Solorio Hernández aseguró su pase a la fase nacional, donde representará a Coahuila frente a concursantes de distintas entidades del país.

      Reconocimiento a la estudiante

      Docentes y directivos del plantel reconocieron el esfuerzo y la dedicación de la estudiante, destacando que su logro es motivo de orgullo para la comunidad educativa y para Ciudad Acuña.

      Ahora la joven iniciará su preparación para la etapa nacional, con la meta de mantener el nivel que le permitió conquistar el campeonato estatal y buscar un nuevo triunfo para el estado.

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