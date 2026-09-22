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Coahuila

Concluyen asambleas informativas para estudiantes de preparatoria en Ciudad Acuña

Servidores de la Nación atendieron a más de 3 mil alumnos y orientaron sobre el beneficio federal y los requisitos de inscripción.

Por Angel Garcia - 22 septiembre, 2026 - 12:41 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- Concluyeron las asambleas informativas realizadas por los Servidores de la Nación en preparatorias de Ciudad Acuña, donde atendieron a más de 3 mil estudiantes de primer semestre.

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      Los servidores acudieron a escuelas de nivel medio superior para brindar información relacionada con el beneficio federal dirigido a los estudiantes.

      El servidor educativo, Rumaldo Guzmán, señaló que este beneficio federal está destinado a los estudiantes y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan los requisitos para acceder a él.

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      Importancia de la información para los estudiantes

      Las actividades concluyeron en el CBTis 54, donde estudiantes y padres de familia participaron en la asamblea y plantearon sus dudas.

      Entre las preguntas más frecuentes estuvo la creación de la Llave Digital, requisito necesario para realizar la inscripción.

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