Concluyen asambleas informativas para estudiantes de preparatoria en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Concluyeron las asambleas informativas realizadas por los Servidores de la Nación en preparatorias de Ciudad Acuña, donde atendieron a más de 3 mil estudiantes de primer semestre.

Los servidores acudieron a escuelas de nivel medio superior para brindar información relacionada con el beneficio federal dirigido a los estudiantes.

El servidor educativo, Rumaldo Guzmán, señaló que este beneficio federal está destinado a los estudiantes y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan los requisitos para acceder a él.

Importancia de la información para los estudiantes

Las actividades concluyeron en el CBTis 54, donde estudiantes y padres de familia participaron en la asamblea y plantearon sus dudas.

Entre las preguntas más frecuentes estuvo la creación de la Llave Digital, requisito necesario para realizar la inscripción.