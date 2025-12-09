Contactanos
Conalep Acuña lleva regalos y alegría navideña a jardín de niños del Noblasi II

Estudiantes y directivos convivieron con niñas y niños del Jardín de Niños Coahuila como parte del programa "Conalep regalando una sonrisa en Navidad".

Por Angel Garcia - 09 diciembre, 2025 - 04:28 p.m.
Ciudad Acuña, Coah.– En el marco de las celebraciones navideñas, el Conalep Acuña visitó el Jardín de Niños Coahuila, ubicado en el fraccionamiento Noblasi II, para compartir momentos de alegría con los más pequeños mediante el programa "Conalep regalando una sonrisa en Navidad".

Durante la actividad, estudiantes y directivos del plantel entregaron obsequios como pelotas y realizaron dinámicas con temática navideña, con el propósito de generar un ambiente festivo y brindar una experiencia especial a los menores.

Objetivo del programa navideño

El director del Conalep Acuña, Alfredo Cisneros, señaló que el objetivo del programa es mantener el acercamiento y apoyo hacia quienes más lo necesitan, especialmente niñas y niños que en ocasiones no cuentan con oportunidades de convivencias navideñas.

Impacto en la comunidad

La visita se desarrolló como una jornada de convivencia que fortaleció el espíritu solidario entre la comunidad estudiantil y las familias del jardín de niños.

