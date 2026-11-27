Coahuila
Recortan dos horas en 2027 rumbo a semana de 40 horas
CTM Frontera prevé que la reducción de horas laborales desde enero de 2027 llevará a las empresas a aumentar su plantilla.
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La reducción de dos horas en la jornada laboral a partir de enero de 2027, como parte del avance hacia la semana de 40 horas, obligará a las empresas a contratar más personal para cubrir la operación, afirmó Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM en Frontera.
Impacto en la contratación de personal
El líder sindical explicó que al restar dos horas a la jornada actual de 48 horas desde el inicio de 2027, las compañías deberán reorganizar turnos y sumar trabajadores, ya que con la plantilla actual no alcanzará la administración en tres turnos. Añadió que el primer bimestre
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