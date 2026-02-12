Pelea entre estudiantes de secundaria enciende alerta en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Las riñas entre estudiantes de secundaria volvieron a encender focos de alerta en la ciudad, luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se observa una pelea entre jóvenes ocurrida por la tarde, a plena luz del día.

Aumento de riñas entre estudiantes

En las imágenes se aprecia cómo el conflicto escala entre alumnos de distintos grupos, y uno de ellos utiliza una piedra para golpear por la parte posterior de la cabeza a otro menor, lo que generó indignación entre usuarios.

Tras el incidente, el hermano del joven agredido buscó al presunto responsable y lo golpeó en represalia por lo ocurrido, lo que aumentó la tensión en torno al caso.

Reacción de la comunidad

La madre del menor afectado también intervino en la publicación del video, donde señaló que uno de los principales problemas es la falta de seguridad a la salida de los planteles educativos.

De acuerdo con reportes, este tipo de enfrentamientos se ha vuelto cada vez más frecuente en los alrededores de las secundarias, donde algunos estudiantes, en lugar de retirarse a sus hogares, permanecen en la vía pública y protagonizan conflictos.

Ante la situación, se informó que se buscará reforzar la vigilancia en los horarios de salida con el objetivo de reducir la problemática y prevenir nuevos hechos de violencia.