Lecciones del COVID-19: La región centro no baja la guardia y se blinda contra el sarampión

La sombra del COVID-19 sigue fresca en la memoria colectiva, y con ella, la lección de que ante una amenaza epidemiológica, la rapidez es la única defensa. Con ese sentido de urgencia, cientos de familias en Monclova y Frontera se volcaron a las unidades de salud en los últimos días, logrando la aplicación de 1,114 dosis de vacuna contra el sarampión en una jornada emergente que no solo superó las expectativas, sino que demostró una ciudadanía más consciente y menos dispuesta a correr riesgos innecesarios.

Acciones de la autoridad

El doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, señaló que la respuesta masiva es un reflejo de la alerta nacional, intensificada tras el reciente fallecimiento de un menor en Durango. En un mundo post-pandemia, la sociedad ha comprendido que los virus no conocen fronteras y que la inmunización no es una opción, sino un deber civil. "La gente llegó convencida; saben que esperar a que el virus toque a su puerta es un error que ya no nos podemos permitir", afirmó el funcionario.

Detalles confirmados

El plan de ataque sanitario es estricto: desde bebés de seis meses hasta adultos de 49 años están siendo blindados con las variantes SR y SRP (Triple Viral). La instrucción de la Jurisdicción es tajante: si existe la más mínima duda sobre el esquema de vacunación, el refuerzo se aplica. Ya no hay espacio para la desinformación ni para el descuido de las cartillas de salud; el objetivo es cerrar filas antes de que un caso importado desate una crisis comunitaria.

La peligrosidad del sarampión es, en términos de contagio, incluso superior a lo que hemos visto recientemente: una sola persona puede infectar al 90% de su entorno no vacunado. Los síntomas, que inician con fiebre y las características manchas de Koplik en la boca, pueden derivar rápidamente en complicaciones fatales como neumonía o inflamación cerebral (encefalitis). Ignorar estas señales o postergar la vacuna es apostar contra un enemigo que históricamente ha destruido poblaciones infantiles.

Finalmente, las autoridades reiteran que México ya había erradicado el sarampión endémico en los años 90, pero la movilidad global y la caída en la cobertura vacunal han puesto en jaque esa seguridad.

Impacto en la comunidad

El llamado hoy es a la memoria y a la acción: revisar la Cartilla Nacional de Salud es el acto de responsabilidad más básico que cada ciudadano debe cumplir para evitar que la historia de las pandemias se repita. La jornada continuará activa; la vacuna es gratuita, pero su valor para la supervivencia colectiva es incalculable.