Coahuila

Autoridades educativas evalúan daños en escuelas tras periodo vacacional en Ciudad Acuña

Buscan garantizar espacios adecuados para el regreso a clases y definir necesidades de reparación.

Por Angel Garcia - 16 enero, 2026 - 11:43 a.m.
      Ciudad Acuña.– Con el reinicio de actividades escolares, autoridades educativas comenzaron la evaluación de planteles que presentan daños en sus instalaciones, los cuales fueron detectados tras el periodo vacacional.

      Durante el receso, la ausencia de personal y alumnos provocó el deterioro en algunas escuelas, motivo por el cual se inició un proceso de revisión para conocer el estado real de cada plantel.

      Acciones de la autoridad

      El director de Servicios Educativos de la Región, César Morales Veloz, informó que las inspecciones continúan en todas las escuelas, con el objetivo de identificar aquellas que requieren algún tipo de reparación o adecuación.

      Señaló que la prioridad es mantener los espacios educativos en buenas condiciones, a fin de garantizar un entorno adecuado tanto para alumnos como para docentes.

      Detalles confirmados

      Indicó que las evaluaciones se mantendrán durante las próximas semanas, periodo en el que se espera contar con un reporte completo que permita definir el presupuesto necesario para iniciar las reparaciones correspondientes.

