Cateo en Saltillo: Fiscalía General de Coahuila busca frenar venta de droga

Saltillo, Coahuila.— Como parte de las acciones permanentes para frenar la venta de droga en la capital del estado, autoridades de la Fiscalía General de Coahuila realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Provivienda.

El operativo fue ejecutado por personal del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, dentro de una carpeta de investigación relacionada con presuntos delitos contra la salud. La diligencia forma parte de la estrategia estatal para inhibir estas conductas ilícitas en zonas habitacionales.

Durante varias horas, elementos de corporaciones estatales mantuvieron acordonada la zona, desplegando un importante dispositivo de seguridad que llamó la atención de vecinos del sector, quienes observaron el movimiento policial en el área.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones responden a la política de combate frontal al narcomenudeo que se mantiene en la entidad, enfocada en erradicar la distribución de sustancias ilegales en colonias y barrios.

Hasta el cierre de esta información, no se ha dado a conocer si hubo personas detenidas o aseguramientos durante la diligencia. Se espera que en el transcurso de las próximas horas la Fiscalía emita un informe oficial con los resultados del cateo.