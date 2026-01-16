Contactanos
Coahuila

Aseguran pipa con 55 mil litros de diésel de procedencia ilegal en la Saltillo-Torreon

La Policía Estatal detuvo a un conductor y aseguró un tractocamión con autotanque cargado de combustible ilícito durante un operativo en la carretera federal a la altura del kilómetro 17.

Por Marco Juarez - 16 enero, 2026 - 11:31 a.m.
Aseguran pipa con 55 mil litros de diésel de procedencia ilegal en la Saltillo-Torreon
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, Coahuila.- En un operativo de vigilancia sobre la carretera federal Saltillo-Torreón, elementos de la Policía Estatal lograron el aseguramiento de un tractocamión que transportaba combustible de procedencia ilícita.

      La acción tuvo lugar a la altura del kilómetro 17, donde los agentes detectaron irregularidades en la unidad de carga.

      El vehículo asegurado es un tractor camión marca Mack, modelo 2014, acoplado a un autotanque que contenía aproximadamente 55 mil litros de diésel, sin acreditar su legal procedencia.

      Durante la intervención, fue detenido el conductor, un hombre que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

      Tanto el chofer como el vehículo y el hidrocarburo incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la FGR con sede en el municipio de Saltillo, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

      Acciones de la autoridad

      Con este aseguramiento se incrementa la cantidad de hidrocarburos de procedencia ilícita que se han asegurado durante los últimos 2 años, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila refrenda su compromiso de fortalecer las acciones contra el delito y salvaguardar el orden y la tranquilidad en la entidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados