Aseguran pipa con 55 mil litros de diésel de procedencia ilegal en la Saltillo-Torreon

SALTILLO, Coahuila.- En un operativo de vigilancia sobre la carretera federal Saltillo-Torreón, elementos de la Policía Estatal lograron el aseguramiento de un tractocamión que transportaba combustible de procedencia ilícita.

La acción tuvo lugar a la altura del kilómetro 17, donde los agentes detectaron irregularidades en la unidad de carga.

El vehículo asegurado es un tractor camión marca Mack, modelo 2014, acoplado a un autotanque que contenía aproximadamente 55 mil litros de diésel, sin acreditar su legal procedencia.

Durante la intervención, fue detenido el conductor, un hombre que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tanto el chofer como el vehículo y el hidrocarburo incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la FGR con sede en el municipio de Saltillo, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

Con este aseguramiento se incrementa la cantidad de hidrocarburos de procedencia ilícita que se han asegurado durante los últimos 2 años, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila refrenda su compromiso de fortalecer las acciones contra el delito y salvaguardar el orden y la tranquilidad en la entidad.