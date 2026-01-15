FGR asegura hidrocarburos ilegales en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo una diligencia judicial en un predio ubicado sobre la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, como parte de una investigación relacionada con la presunta distribución y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

El operativo fue realizado tras una orden de cateo otorgada por un juez federal y contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Ejército Mexicano, agentes de la Policía Federal Ministerial, así como peritos especializados, quienes se encargaron de inspeccionar el inmueble.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron cientos de litros de hidrocarburos presuntamente de procedencia ilícita, por lo que el predio fue clausurado y se colocaron sellos oficiales, además de quedar bajo vigilancia permanente.

En el lugar fue detenido un hombre que se encontraba al interior del inmueble, identificado de manera preliminar como guardia de seguridad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para el deslinde de responsabilidades.

Como parte de las actuaciones, los agentes tomaron conocimiento de una lona instalada en el predio con leyendas de diversas organizaciones como la CNOP, CTM, CROC y la Federación de Mineros del Estado de México, información que también será integrada a la carpeta de investigación.

La FGR informó que las indagatorias continúan, ya que se presume la existencia de una red dedicada al tráfico irregular de hidrocarburos en la región.

Cabe señalar que, a través de redes sociales, habitantes de sectores aledaños habían denunciado con anterioridad que el predio emitía de manera frecuente grandes cantidades de humo negro; sin embargo, pese a los reportes ciudadanos, no se había realizado una clausura previa del lugar.