¿Decir "chiriwillo" puede llevarte a la cárcel en Coahuila?

En un esfuerzo por erradicar la discriminación y el clasismo en la región norte del país, el Congreso del Estado de Coahuila ha aprobado una reforma al Código Penal que tipifica como delito el uso de expresiones denigrantes y racistas. Entre los términos señalados específicamente por las autoridades se encuentra la palabra "chiriwillo", cuya utilización en contextos de agresión o segregación podría derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión.

La medida busca proteger la integridad moral de los ciudadanos, especialmente de aquellos provenientes del centro y sur de México, quienes históricamente han sido blanco de este apelativo en zonas industriales del norte.

¿Qué significa "chiriwillo" y por qué es ofensivo?

El término es un regionalismo peyorativo utilizado principalmente en estados como Nuevo León y Coahuila. Aunque su origen es difuso, sociólogos coinciden en su carga negativa:

Uso despectivo: Se emplea para referirse a personas con rasgos indígenas o que provienen de estados del centro y sur del país (como San Luis Potosí, Veracruz u Oaxaca).

Carga clasista: Suele asociarse erróneamente con la falta de educación o con trabajadores de sectores operativos, utilizándose para marcar una jerarquía social basada en el origen geográfico.

Sinónimo de discriminación: El término se utiliza para invalidar la presencia de "foráneos" en el estado, promoviendo un sentimiento de exclusión.

Las sanciones: De la multa a la cárcel

La reforma establece que cualquier persona que utilice este o términos similares para vejar, humillar o segregar a otra persona en espacios públicos, centros de trabajo o redes sociales, podrá ser denunciada ante la Fiscalía General del Estado.

Multas: Podrían superar las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Cárcel: En casos donde la agresión verbal incite a la violencia física o cause un daño psicológico probado, las penas podrían alcanzar de 1 a 3 años de prisión.

Servicio comunitario: En casos menores, se obligará al agresor a tomar cursos de sensibilización sobre derechos humanos y diversidad cultural.

Un cambio cultural en el norte

Esta legislación llega en un momento de alta sensibilidad social en México. Tras las recientes protestas por la muerte de ciudadanos bajo custodia de ICE en EE.UU. y el endurecimiento de leyes de salud (como la prohibición de vapeadores que entró en vigor hoy), los estados fronterizos buscan blindar sus propios tejidos sociales contra el discurso de odio.

"Coahuila es una tierra de puertas abiertas. No podemos permitir que el origen de un mexicano sea motivo de burla o castigo", declaró un portavoz del Congreso local durante la sesión.