Ciudad Acuña evalúa la implementación del taxímetro en transporte público

Ciudad Acuña, Coahuila.– La posible implementación del taxímetro en unidades del transporte público ha comenzado a generar expectativa entre usuarios, luego de que en redes sociales se diera a conocer que esta modalidad está siendo evaluada en la localidad.

Aunque la propuesta no es nueva, recientemente se ha observado que algunas unidades ya utilizan este sistema a manera de prueba, con el objetivo de medir su funcionamiento y determinar posibles tarifas basadas en la distancia recorrida.

Hasta el momento, la medida no ha sido oficializada por las autoridades, sin embargo representaría un cambio significativo en el esquema actual del servicio.

Actualmente, la tarifa estándar es de 50 pesos por traslado, sin importar la distancia, por lo que la implementación del taxímetro podría derivar en variaciones en el costo, dependiendo del trayecto.

Se espera que en los próximos meses se tome una decisión al respecto, mientras continúan las pruebas y el análisis de esta posible modificación en el transporte público de la ciudad.