Carrera conmemorativa fortalece lazos entre Ejército y familias de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– En el marco de las actividades por el mes del Ejército Mexicano, se llevó a cabo una carrera conmemorativa en la que participaron familias acuñenses junto a elementos castrenses.

El contingente partió desde la 10 CINE y recorrió una ruta de 5 kilómetros por distintos puntos de la ciudad. Niñas, niños, jóvenes y adultos caminaron, trotaron y corrieron acompañados por los soldados, en un ambiente de convivencia y cercanía.

El evento y su propósito

El evento formó parte del programa de actividades organizadas durante febrero por el Ejército Mexicano, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover la participación familiar.

Fomento de hábitos saludables

Autoridades destacaron que este tipo de encuentros buscan fomentar el acercamiento entre la población y los elementos militares, además de impulsar hábitos saludables a través del deporte.

Indicaron que continuarán extendiendo la invitación a la comunidad para sumarse a los eventos que aún están por realizarse dentro del calendario conmemorativo, reiterando el llamado a mantener la participación activa de las familias de la localidad.