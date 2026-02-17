Contactanos
Carrera conmemorativa fortalece lazos entre Ejército y familias de Ciudad Acuña

Evento militar busca acercar a la población a través del deporte y promover estilos de vida saludables en Ciudad Acuña.

      Ciudad Acuña.– En el marco de las actividades por el mes del Ejército Mexicano, se llevó a cabo una carrera conmemorativa en la que participaron familias acuñenses junto a elementos castrenses.

      El contingente partió desde la 10 CINE y recorrió una ruta de 5 kilómetros por distintos puntos de la ciudad. Niñas, niños, jóvenes y adultos caminaron, trotaron y corrieron acompañados por los soldados, en un ambiente de convivencia y cercanía.

      El evento y su propósito

      El evento formó parte del programa de actividades organizadas durante febrero por el Ejército Mexicano, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover la participación familiar.

      Fomento de hábitos saludables

      Autoridades destacaron que este tipo de encuentros buscan fomentar el acercamiento entre la población y los elementos militares, además de impulsar hábitos saludables a través del deporte.

      Indicaron que continuarán extendiendo la invitación a la comunidad para sumarse a los eventos que aún están por realizarse dentro del calendario conmemorativo, reiterando el llamado a mantener la participación activa de las familias de la localidad.

