Renueva liderazgo CANACINTRA Acuña y apuesta por fortalecer al sector industrial

Ciudad Acuña, Coahuila.– La Cámara Nacional de la Industria de Transformación delegación Acuña realizó el cambio de presidencia y de representantes en el marco de una reunión privada, donde se formalizó el relevo de mandato.

Durante el encuentro fue presentada como nueva presidenta de CANACINTRA en Ciudad Acuña, Keila García Altamirano, quien rindió protesta con el compromiso de continuar trabajando en favor de las y los empresarios que integran la cámara en la región.

La licenciada García Altamirano destacó que no bajarán el ritmo de trabajo y que la prioridad será fortalecer a las empresas locales ante los retos actuales del sector industrial. Señaló que la nueva Mesa Directiva mantendrá una agenda enfocada en la unidad y el impulso al desarrollo económico de la ciudad.

Por su parte, el ex presidente Gabriel Alejandro subrayó que, tras concluir su periodo, deja una Cámara sólida, ordenada y con bases firmes para enfrentar los nuevos desafíos de la industria regional. Añadió que el trabajo realizado fue resultado del esfuerzo conjunto de todos los socios.

Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva

La toma de protesta oficial de las y los integrantes de la Mesa Directiva 2026–2027 estuvo a cargo del ingeniero Carlos González Silva, en su carácter de Vicepresidente Regional de la Zona Norte de CANACINTRA, quien exhortó a continuar trabajando de manera coordinada por el crecimiento del sector productivo.

Con este relevo, la Cámara reiteró su compromiso de seguir trabajando fuerte por las empresas de Ciudad Acuña y de mantener la representación activa ante los distintos niveles de gobierno y organismos empresariales.