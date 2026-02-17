FGE investiga embarazo de menor de 11 años en Nueva Rosita

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) han iniciado una investigación de oficio tras el ingreso de una menor de 11 años con un embarazo avanzado al Hospital General de Nueva Rosita, en la región carbonífera de la entidad.

El caso, que ha conmocionado a la opinión pública local, fue reportado por el personal médico del nosocomio el pasado fin de semana. Siguiendo los protocolos de protección infantil, el hospital notificó de inmediato a las autoridades ministeriales debido a que la edad de la gestante implica, por ley, la presunción de un delito de abuso sexual.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de salud, la menor acudió a recibir atención médica acompañada de familiares. Tras una valoración inicial, se determinó que el embarazo se encuentra en el tercer trimestre. Médicos del Hospital General indicaron que el estado de salud de la niña es monitoreado de forma permanente dada la alta peligrosidad que representa un parto a su edad.

La delegación regional de la PRONNIF informó que se han activado las medidas de protección para la víctima y su entorno. El objetivo principal es determinar el entorno familiar en el que se encontraba la menor y localizar al presunto responsable del abuso. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho.

Detalles confirmados

Este incidente pone nuevamente de relieve la problemática del embarazo infantil en México y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, el personal de salud está obligado a dar aviso a la representación social en casos donde se sospeche de violencia familiar o sexual contra menores de edad.

Organizaciones civiles en Coahuila han exigido una investigación expedita y transparente. Por su parte, el Gobierno del Estado ha reiterado que mantendrá una política de cero tolerancia ante la violencia contra la niñez. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía brinde mayores detalles sobre los avances de las pesquisas en la región carbonífera.