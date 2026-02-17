Incrusta jovencito Mustang en árbol

CASTAÑOS, COAH.— La velocidad y la falta de control terminaron en un aparatoso choque que movilizó a corporaciones municipales y cuerpos de rescate la noche de ayer, luego que un adolescente estrelló un auto deportivo contra el camellón, donde acabó incrustado en un árbol sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura del gimnasio Planet Gym.

El accidente se registró cuando Ramiro N, de 14 años, vecino de la colonia Independencia, conducía un Ford Mustang color naranja de poniente a oriente presuntamente a exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control del volante, subió al camellón central y tras brincar la guarnición se proyectó sin control hasta impactarse contra un árbol, donde detuvo su carrera.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El estruendo alertó a automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia, provocando la rápida llegada de patrullas y unidades de auxilio.

Paramédicos valoraron al conductor en el lugar del percance y, tras la revisión, determinaron que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida ni requería traslado hospitalario, pese a la magnitud del impacto y a los severos daños que presentó el vehículo deportivo.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Castaños se encargaron de asegurar el área, desviar la circulación y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Debido a las condiciones en que quedó el Mustang, fue necesario solicitar una grúa para retirarlo del camellón, donde terminó con el frente completamente destrozado.

El incidente dejó daños materiales de consideración y volvió a encender la alerta de las autoridades sobre los riesgos que representan los menores de edad al volante de un vehículo.