Coahuila

Joven ebrio provoca aparatoso accidente y derriba poste en Nava

El conductor, señalado previamente por agresión en la vía pública, se impactó contra una vivienda y causó severos daños materiales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 febrero, 2026 - 11:02 a.m.
      Nava, Coah.— Un joven en aparente estado de ebriedad protagonizó un fuerte accidente en la esquina de las calles Galeana y Padre de las Casas, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del vehículo, generando alarma entre vecinos del sector.

      De acuerdo con los primeros reportes, horas antes el mismo conductor había sido señalado por agredir físicamente a un hombre en la vía pública y realizar señas obscenas a una mujer que grababa el momento. Minutos después, terminó impactándose contra la barda perimetral de un domicilio, derribó un poste de Telmex y dejó severos daños materiales tanto en la propiedad como en la infraestructura urbana.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de Protección Civil atendieron a Jesús Cornejo, de 27 años, quien presentaba fuerte dolor en la rodilla y diversas contusiones a consecuencia del percance. Oficiales del Mando Coordinado acordonaron el área para evitar riesgos, mientras se esperaba el arribo de la grúa para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en la zona.

