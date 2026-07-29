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Coahuila

Lauren Steffany Aguilar es la nueva reina de la colonia Dos de Agosto en Nava

Alexa Estefanía Martínez fue nombrada princesa durante la elección, que reunió a vecinos y familiares en un ambiente de convivencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 julio, 2026 - 01:37 p.m.
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      NAVA, COAH.– La colonia Dos de Agosto ya cuenta con su nueva representante, luego de que se realizara el cómputo final de la elección, en la que Lauren Steffany Aguilar Yáñez fue declarada reina de este tradicional sector del municipio.

      En la misma jornada también se dio a conocer que Alexa Estefanía Martínez Ramos obtuvo el nombramiento de princesa, tras la participación de las candidatas en esta actividad que reunió a vecinos y al comité organizador.

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      La elección en un ambiente de convivencia

      El evento se desarrolló en un ambiente de convivencia, donde familiares, amigos y habitantes de la colonia acompañaron a las participantes durante el anuncio oficial de los resultados.

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      Representantes de la colonia en festejos

      Con esta elección, ambas jóvenes serán las encargadas de representar a la colonia Dos de Agosto en las actividades y festejos programados, consolidándose como parte de una de las tradiciones más esperadas por la comunidad.

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