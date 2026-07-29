Vacaciones impulsan actividades físicas y recreativas en espacios públicos de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Durante el periodo vacacional se ha incrementado la presencia de personas que aprovechan su tiempo libre para realizar ejercicio y actividades recreativas en distintos espacios públicos de la ciudad.

La población de Ciudad Acuña aprovecha el bulevar Jesús María Ramón para hacer ejercicio.

Uno de los puntos con mayor afluencia es el bulevar Jesús María Ramón, donde por las tardes es común observar a ciudadanos caminando, corriendo o ejercitándose.

Las altas temperaturas no detienen a los ciudadanos en su búsqueda de hábitos saludables.

Pese a las altas temperaturas que se registran en la región, la población continúa acudiendo a estos espacios, lo que refleja un mayor interés por mantener hábitos saludables y aprovechar las áreas al aire libre.

Las familias disfrutan de actividades recreativas en parques y áreas recreativas de la ciudad.

Asimismo, se ha observado un incremento en la asistencia de familias a las áreas recreativas y parques ubicados en diferentes colonias de la ciudad, donde disfrutan de actividades de convivencia durante las vacaciones.