Alargan exportación de ganado por Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- La reanudación de las exportaciones de ganado por el puerto Acuña-Del Río durante 2026 enfrenta nuevos retrasos, por lo que los productores podrían tener que esperar hasta el próximo año para conocer una fecha de reapertura.

Aunque inicialmente se contemplaba noviembre para habilitar el cruce fronterizo, la apertura de otro puerto modificó las expectativas del sector ganadero.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, señaló que les sorprendió que primero se autorizara la apertura de otro puerto, cuando el calendario contemplaba a Acuña como la primera opción.

Recientemente, representantes del sector ganadero acudieron a la apertura del puerto de Palomas, Chihuahua, donde dialogaron con autoridades y representantes de México y Estados Unidos para insistir en la reactivación de las exportaciones.

Sin embargo, debido a las fechas y al periodo vacacional de diciembre, las gestiones podrían extenderse hasta el siguiente año, por lo que los ganaderos deberán esperar un nuevo anuncio sobre la reapertura del puerto local.